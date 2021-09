https://it.sputniknews.com/20210913/conferenza-regioni-fedriga-chiede-eliminazione-limiti-di-capienza-in-cinema-e-teatri-12896101.html

Conferenza Regioni, Fedriga chiede eliminazione limiti di capienza in cinema e teatri

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, chiede che vengano eliminati i limiti di capienza attuali per cinema, teatri e spettacoli... 13.09.2021, Sputnik Italia

Fedriga, che è anche presidente del Friuli Venezia Giulia, lo ha chiesto dopo gli approfondimenti della commissione cultura della Conferenza delle Regioni, annunciando che la questione sarà all'ordine del giorno della prossima riunione dei governatori."Sono maturi i tempi per dare una mano concreta alla ripresa dei settori legati a teatri, cinema e spettacoli dal vivo”, afferma Fedriga per il quale “l' attuale contesto epidemiologico, la diffusione delle certificazioni verdi e le stesse posizioni del ministro Franceschini, meritano i necessari approfondimenti rispetto all'ipotesi di procedere ad una graduale riduzione del distanziamento degli spettatori per quello che riguarda tali attività”.Il presidente della Conferenza vuole quindi dare una accelerata “per consentire la ripresa di questo settore che ha pagato pesantemente le conseguenze dell'emergenza pandemica”.Fedriga auspica che venga “creato un percorso possibile perché si possa arrivare progressivamente ed in tempi ragionevoli alla capienza massima di spettatori nei diversi luoghi destinati allo spettacolo, anche per dare una prospettiva al settore”.Limiti attuali in cinema e teatriAttualmente gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto, hanno una capienza massima del 50% e fino a 2500 posti al chiuso e fino a 5000 posti per gli spettacoli all’aperto, ma in zona bianca. Il numero di posti varia in base alla capienza della sala cinema o teatro.

