https://it.sputniknews.com/20210913/beppe-sala-apre-ad-alleanza-del-pd-con-m5s-per-regionali-ma-lui-e-di-europa-verde-12893707.html

Beppe Sala apre ad alleanza del Pd con M5S per regionali, ma lui è di Europa Verde

Beppe Sala apre ad alleanza del Pd con M5S per regionali, ma lui è di Europa Verde

Beppe Sala entra nel dibattito delle alleanze tra il Prtito Democratico e il Movimento 5 Stelle e dice la sua sulle regionali in Lombardia previste per il... 13.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-13T16:22+0200

2021-09-13T16:22+0200

2021-09-13T16:22+0200

milano

beppe sala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/205/24/2052476_0:197:2494:1600_1920x0_80_0_0_24d1ee4dbe9dc42da23f5f737af65377.jpg

“Se avessi voluto avremmo già un'alleanza costituita per Milano con il Movimento 5 stelle. Quello di allearsi con loro in vista delle elezioni regionali è un ragionamento di buon senso", lo dice il sindaco uscente di Milano, Giuseppe (detto Beppe) Sala, parlando della possibilità che il centrosinistra corra con il Movimento 5 stelle in vista delle elezioni regionali previste nel 2023, lo stesso anno delle ipotetiche elezioni politiche nazionali.Sala da indipendente è stato eletto sindaco di Milano nel giugno 2016 con l’appoggio pieno del Partito Democratico da cui sono arrivati molti dei voti decisivi che lo hanno portato a Palazzo Marino.Ad inizio anno, però, dopo avere annunciato la sua corsa ad un secondo mandato alla guida della città Meneghina, Sala ha reso pubblica la sua adesione al partito dei Verdi Europei. Decisione giustificata dal fatto che l’Italia e Milano in particolare hanno bisogno di una ripartenza post-pandemica ancora più attenta ai temi ambientali alla luce della crisi climatica in atto.A Milano Sala corre senza l’appoggio del Movimento 5 Stelle che ha una sua candidata, la manager Layla Pavone.

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milano, beppe sala