https://it.sputniknews.com/20210913/335-milioni-di-italiani-sono-andati-in-vacanza-nellestate-2021-12890794.html

33,5 milioni di italiani sono andati in vacanza nell’estate 2021

33,5 milioni di italiani sono andati in vacanza nell’estate 2021

Grazie alle ultime partenze di settembre, gli italiani andati in vacanza nell’estate 2021 salgono a 33,5 milioni secondo le stime di Coldiretti. 13.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-13T12:14+0200

2021-09-13T12:14+0200

2021-09-13T12:14+0200

economia

estate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/12890768_305:0:3818:1976_1920x0_80_0_0_0031cd1f976c6ba0b51a187a9a825902.jpg

Italiani che hanno trascorso almeno un giorno in vacanza durante l’estate. Il dato è in negativo del -1% rispetto al boom della scorsa estate, quando le spiagge e le montagne italiane si riempirono di vacanzieri in cerca di aria e libertà dopo mesi obbligatoriamente trascorsi tra le mura domestiche.Settembre è stato scelto da ben 8,1 milioni di italiani secondo le stime Coldiretti/Ixè, grazie al caldo che non ha lasciato l’Italia neanche in queste ultime settimane di estate ufficiale.La spiaggia conferma di essere ancora la preferita dagli italiani, tiene bene anche la montagna e i piccoli borghi e i centri minori, oltre alla campagna.Male le città d’arte dove solitamente sono gli stranieri a riempirle d’estate.Rispetto allo scorso anno la permanenza media in vacanza si è accorciata del 10% con una media di 9 giorni trascorsi in vacanza. Indice che la crisi economica conseguente alla pandemia morde i portafogli degli italiani.La spesa pro-capiteLa spesa pro-capite è stata in media di 582 euro (-2%) riporta Coldiretti. Il 44% circa degli italiani ha speso anche meno di 500 euro pro-capite, mentre una percentuale identica del 44% ha speso tra i 500 e i 1000 euro pro-capite. Piccola la percentuale di chi si è concesso una spesa pro-capite superiore ai mille euro.Una porzione rilevante di italiani ha scelto di riaprire le seconde case o di permanere presso amici. Seguono le pensioni e gli alberghi e quindi gli agriturismo, dove le presenze sono state 900 mila secondo Campagna Amica.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, estate