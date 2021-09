https://it.sputniknews.com/20210912/video-una-manciata-di-soldati-indiani-traina-a-mano-un-carro-armato-t-90s-12887593.html

Video: una manciata di soldati indiani traina a mano un carro armato T-90S

I carri armati sono macchine estremamente pesanti e per questo motivo per trainarli sono necessarie attrezzature speciali, e anche altri carri armati. 12.09.2021, Sputnik Italia

Ma anche in questi casi non è sempre possibile rimuovere un carro armato che è rimasto intrappolato nel fango, quindi sono necessari più veicoli per farlo. Tuttavia, l'esercito indiano ha deciso di dimostrare che la forza umana è enorme quando molte persone si uniscono.Così, durante una manovra nello stato indiano del Punjab, diverse decine di soldati hanno ancorato le funi ai ganci della parte anteriore di un T-90S e si sono messi al lavoro. Sorprendentemente, il carro armato ha iniziato a muoversi quasi immediatamente. Va notato che questo tank non pesa né più né meno di 46.000 chili, quindi ci vuole molta forza per farlo muovere.

