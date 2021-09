https://it.sputniknews.com/20210912/vaccini-e-varianti-salvini-si-difende-detto-cose-di-premi-nobel-e-iss-12879649.html

Dopo lo strascico di polemiche di virologi, infettivologi e politici contro il leader del Carroccio per le sue parole relative al legame tra vaccini e la comparsa delle varianti di coronavirus, lo stesso Salvini è intervenuto per ribadire la sua posizione, evidenziando come la sua tesi non sia frutto di un convincimento personale, ma si basi su quanto sostenuto da premi Nobel e dallo stesso Istituto Superiore di Sanità.Ha poi ribadito ancora di essere a favore della libertà di scelta per la vaccinazione contro il Covid e di non andare dietro alle polemiche sollevate dai suoi avversari e allo stesso tempo partner della maggioranza che sostiene il Governo Draghi.Salvini ha poi comunque espresso parole di gratitudine per i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi contro il Covid.Relativamente alle proteste contro il green pass e l'obbligo vaccinale, il leader della Lega ha detto che "la protesta è sempre legittima se è pacifica e democratica. La violenza non è mai giustificata e giustificabile," ricordando l'impegno del suo partito in Parlamento a tutela di questa categoria di persone che per scelta non vuole vaccinarsi.Intanto le cifre della campagna di vaccinazione in Italia: 80.755.924 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi, mentre 39.819.630 persone (73,73% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

