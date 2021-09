https://it.sputniknews.com/20210912/una-mandria-di-mucche-perde-conoscenza-a-causa-di-tom-cruise-12882746.html

Una mandria di mucche perde conoscenza a causa di Tom Cruise

Una mandria di mucche perde conoscenza a causa di Tom Cruise

La troupe cinematografica del settimo episodio della saga d'azione "Mission Impossible" ha disturbato la tranquillità di una città britannica. Ha fatto perdere... 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T18:13+0200

2021-09-12T18:13+0200

2021-09-12T18:13+0200

cinema

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/853/99/8539973_0:187:1682:1133_1920x0_80_0_0_a00a6859678cb9ed1c8e965f1ff964a4.jpg

Le riprese si stanno attualmente svolgendo nel Lake District National Park nel Regno Unito. Secondo la trama dell’episodio, l'attore di Hollywood che interpreta Ethan Hunt, Tom Cruise, è dovuto atterrare con il suo paracadute.L'ultrasuono emesso era così forte che ha raggiunto gli animali che lo circondavano. Alla fine, decine di mucche che pascolavano nelle vicinanze hanno perso conoscenza. Una volta scollegati i dispositivi si sono rianimate, scrive il The Sun.Nonostante il pericolo rappresentato dall'incidente, i vicini non hanno sporto denuncia contro il famoso uomo. Lo stesso Cruise ha confessato che gli piace la regione montuosa nel nord-ovest del Regno Unito e che ci ha passeggiato diverse volte.In precedenza, la star di Hollywood è atterrata in elicottero in un giardino durante le riprese dello stesso episodio del film e ha portato dei bambini a fare una passeggiata. Dopo aver visto Cruise, i britannici lì residenti si sono molto sorpresi. Per mostrare il suo apprezzamento per la calorosa accoglienza, l'attore ha scattato delle foto con la famiglia proprietaria del giardino.L'incidente con le mucche non è stato l'unico che hanno riguardato Tom Cruise durante le riprese di Mission Impossible. All'attore è stata rubata la sua BMW X7 che era parcheggiata nel Grand Hotel della città di Birmingham. Tuttavia, anche questo incidente ha avuto un lieto fine, poiché la polizia ha recuperato la BMW in una città vicina, sebbene il ladro sia riuscito a prendere tutti i bagagli e gli effetti personali di Cruise che si trovavano nel veicolo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinema