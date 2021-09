https://it.sputniknews.com/20210912/sono-un-ragazzone-biden-dice-che-non-ha-paura-dei-bassi-indici-di-gradimento-12880978.html

'Sono un ragazzone': Biden dice che non ha paura dei bassi indici di gradimento

'Sono un ragazzone': Biden dice che non ha paura dei bassi indici di gradimento

In diversi Stati i sondaggi hanno mostrato risultati tristi per il 46° presidente americano, il quale affronta sfide su tutti i fronti politici, non solo... 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T10:30+0200

2021-09-12T10:30+0200

2021-09-12T10:30+0200

usa

joe biden

sondaggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11773970_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_044b897496031f620b1d5caf72e4398c.jpg

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sabato ha detto ai giornalisti che non si preoccupa dell'abbassamento degli indici di gradimento, notando che è abbastanza maturo da accettarlo e continua a svolgere i suoi compiti presidenziali.Un nuovo sondaggio della CNN, pubblicato venerdì, riporta che il 69% dei cittadini statunitensi sono delusi riguardo a come stanno andando le cose nel paese. Un altro sondaggio, condotto da NPR all'inizio di settembre, ha mostrato che il rating di Biden è scivolato al 43%, in calo del 6% rispetto a luglio.Come mostrano i recenti sondaggi, la popolarità di Biden ha iniziato ad abbassarsi dopo un'estate accidentata negli Stati Uniti. Tra cui un nuovo picco di infezioni da coronavirus, la caotica evacuazione dall'Afghanistan e una dura stagione degli uragani, insieme agli incendi selvaggi in California e altri Stati.In Afghanistan, l'evacuazione è stata attaccata dai terroristi e Daesh* ha rivendicato, nell’attacco sono morti quasi 200 cittadini afgani e 13 soldati americani.Gli Usa hanno risposto all’attacco con una rappresaglia che è stata anche considerata controversa da alcuni. Il Pentagono ha detto di aver preso di mira un presunto operativo di Daesh in un recente attacco di droni a Kabul, anche se un rapporto sostiene che potrebbe essersi trattato di un normale uomo afgano che lavorava per una ong americana. Mentre l'esercito statunitense sta ancora valutando l'impatto dell'attacco, alcuni media hanno riferito che una famiglia è stata uccisa nell'attacco, compresi sette bambini di cui due di loro di appena 2 anni.Un sondaggio Rasmussen, pubblicato poco dopo che i talebani* hanno preso il potere a Kabul, mentre il leader afgano Ashraf Ghani fuggiva dal suo paese, riferisce che la maggioranza dei probabili elettori statunitensi, il 54%, disapprova l’attività di governo di Biden, mentre il 45% la approva. I sondaggi condotti da FiveThirtyEight e Reuters durante lo stesso periodo, mostrano che gli indici di apprezzamento di Biden hanno raggiunto il minimo della sua presidenza.Contemporaneamente, Biden ha scatenato il malcontento dei politici repubblicani per la gestione della pandemia Covid-19 e per un piano recentemente svelato volto a frenare l'aumento dei casi del virus nel paese, che prevede vaccinazioni obbligatorie per le aziende con 100 o più dipendenti e tutti i funzionari del governo federale. I politici del GOP sono arrabbiati anche perché il piano di vaccinazione di Biden non include gli immigrati illegali che continuano a fluire attraverso il confine meridionale degli Stati Uniti, nonostante molti casi di Covid-19 siano stati registrati tra questi.*Organizzazioni terroristiche vietate in Russia e altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210905/trump-batterebbe-biden-nella-corsa-presidenziale-ipotetica-del-2024-sostiene-il-sondaggio-12800885.html

Zecca Comunista E perché si dovrebbe preoccupare Biden per i pollici in giù?... Mica sono i pollici americani a contare i voti in America. Del resto indipendentemente del ragazzone o ragazzino gli Usa continueranno a fare sempre la stessa politica.... Almeno finché se la riusciranno a permettere. 0

MG Mg SEI UN RAGAZZONE UN PO FRICIONE E TANRI PEDOFILO BASTARDO . SEI ARRIVATO QUESTA E LA TUA CONVINZIONE E LA TUA AGONIA, SEI FRITTO. 0

2

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, sondaggi