https://it.sputniknews.com/20210912/rivelato-il-segreto-del-tank-sovietico-t-34-che-non-sono-riusciti-a-ripetere-nella-germania-nazista-12888496.html

Rivelato il segreto del tank sovietico T-34 che non sono riusciti a ripetere nella Germania nazista

Rivelato il segreto del tank sovietico T-34 che non sono riusciti a ripetere nella Germania nazista

Il capo dell'Istituto centrale di ricerca "Prometeo" Alexey Oryshchenko: in Germania non riuscirono a ripetere la torretta del T-34. 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T23:21+0200

2021-09-12T23:21+0200

2021-09-12T23:21+0200

seconda guerra mondiale

nazismo

storia

urss

tecnologia militare

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/12634344_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_a82a24222f8fb0977bbd78c782869dc3.jpg

In Germania, non hanno potuto ripetere la tecnologia di creare una torretta per il T-34 senza saldature, ha affermato Alexey Oryshchenko, direttore generale dell'Istituto centrale di ricerca "Prometeo". Secondo lui, le torri dei veicoli sovietici erano più forti e più facili da installare. Pertanto, il vantaggio non era solo nella durata dell'armatura, ma anche nel tempo di assemblaggio. "La torretta colata è un prodotto finito, su cui il materiale in eccesso che rimaneva sulle parti dopo la lavorazione veniva rimosso e messo direttamente sul tank. Penso che i tedeschi non siano stati abbastanza scaltri per arrivare a questo. Non ho dubbi al riguardo,"- ha spiegato Oryshchenko. Il T-34 è un carro armato di classe media sovietico del periodo della Grande Guerra Patriottica, prodotto in serie dal 1940. Divenne il carro armato più grande del suo tempo. Il T-34 ha avuto un impatto significativo sull'esito della guerra. È considerato il miglior carro armato della Seconda Guerra Mondiale.

https://it.sputniknews.com/20200331/t-34-restaurati-arrivano-nella-regione-di-mosca-per-la-parata-della-vittoria-del-9-maggio---video-8920264.html

david dave

Information on the effects of herpes I have been diagnosed with genital herpes durante for 2 years and estoy buscando una cura. The test is also based on the fact that it is also used to treat diabetes in the context of Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine. Three days of decoupling, medical assistance and medical care, press administration, including direct electronic correction electronic control. The Community has the right to use the medicinal product and the medicinal product in question for 21 years. The term of the herbal medicine, which is used and tested with IgG, confirms that the virus is negative and that the virus is not present. Pongase en contact Dr. Ahmed y déjese curar. electronic and Korean electronic; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene treats diabetes, hepatitis, cancer, leukemia, fibrosis base.

0