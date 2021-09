https://it.sputniknews.com/20210912/questo-era-il-drago-alato-un-raro-pterosauro-trovato-in-cile-12876608.html

Questo era il "drago alato", un raro pterosauro trovato in Cile

Nel 2009, un gruppo di ricercatori cileni ha scoperto fossili ben conservati di una specie di rettile sconosciuta che coesisteva con i dinosauri nel mezzo del... 12.09.2021, Sputnik Italia

Normalmente i fossili di questa sottospecie - che abitava il megacontinente Gondwana circa 160 milioni di anni fa, nel periodo giurassico - provenivano dall'emisfero settentrionale, principalmente dall'Europa.Tuttavia, la recente analisi può servire come prova che "la distribuzione degli animali in questo gruppo era più ampia di quanto si conoscesse finora", spiega l'autore principale dello studio, Jhonatan Alarcón, dell'Università del Cile.Il rettile, che viveva nella zona costiera e si nutriva di piccoli animali marini, aveva una coda allungata con un'insolita estremità a forma di diamante, un muso lungo e denti appuntiti rivolti in avanti.Sebbene "pterosauri giurassici siano già stati trovati in Sud America, questo è il primo scoperto in Cile", afferma Alarcón. Ciò che ha sorpreso i paleontologi è che è stato conservato "in forma tridimensionale", e cioè che gli pterosauri, che hanno ossa molto fragili, si trovano solitamente con ali appiattite.L'antico megacontinente Gondwana esisteva circa 550 milioni di anni fa ed era composto da Sud America, Africa, Australia, Antartide, Madagascar, India e Laurasia, un supercontinente composto da quelli che oggi sono il Nord America, l'Asia e l'Europa.

