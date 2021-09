https://it.sputniknews.com/20210912/putin-ha-parlato-con-lukashenko-dei-nuovi-lanciamissili-russi-di-contraerea-s-500-12885377.html

Putin ha parlato con Lukashenko dei nuovi lanciamissili russi di contraerea S-500

Putin ha parlato con Lukashenko dei nuovi lanciamissili russi di contraerea S-500

Lukashenko: Putin in un incontro a Mosca ha parlato dei sistemi missilistici antiaerei S-500. 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T17:01+0200

2021-09-12T17:01+0200

2021-09-12T17:01+0200

russia

vladimir putin

bielorussia

s-500

alexander lukashenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/9561095_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2e5bec23a9bedc805aaae35daeea561.jpg

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che Putin gli ha parlato dei complessi missilistici russi di contraerea S-500. "Un complesso molto efficace, ha già superato i test, secondo me, è in procinto di entrare in servizio. Gli ho anche ricordato ancora una volta dell'S-400, gli ho detto dove vogliamo mettere questi complessi", ha detto Lukashenko.Venerdì 10 settembre sono iniziate le manovre strategiche russo-bielorussi "Zapad-2021" e dureranno fino al 16 settembre. Coinvolgono circa 200mila militari, più di 80 aerei ed elicotteri, fino a 760 unità di equipaggiamento militare, tra cui oltre 290 carri armati, più di 240 cannoni, sistemi di lancio multiplo e mortai, nonché fino a 15 navi.

https://it.sputniknews.com/20200824/iniziati-i-test-ufficiali-del-nuovissimo-sistema-di-difesa-aerea-s-500-9456622.html

Irina Derefko Un'altra bastonata sui denti degli atlantisti. 0

1

russia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, vladimir putin, bielorussia, s-500, alexander lukashenko