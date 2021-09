https://it.sputniknews.com/20210912/per-la-cassazione-masturbarsi-in-treno-non-e-reato-12888956.html

Per la Cassazione masturbarsi in treno non è reato

Per la Cassazione masturbarsi in treno non è reato

Le sorprendenti e inverosimili motivazioni della sesta sezione penale della corte di Cassazione per lo sdoganamento dell'autoerotismo in carrozza sono state... 12.09.2021, Sputnik Italia

L'atto di autoerotismo di un uomo commesso nel 2019 davanti ad una donna "con il chiaro intento di molestare", secondo il verbale degli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno arrestato in flagranza di reato.L'articolo "atti osceni in luogo pubblico" non può essere applicato, secondo i supremi giudici della sesta sezione penale della Cassazione, in quanto non c'era "il pericolo che i minori assistessero alla condotta".Alla fine l'erotomane è stato perseguito solo per il reato di "resistenza a pubblico ufficiale", in quanto durante la detenzione andò in escandescenza alla vista dei poliziotti.

