Papa a Budapest: serpeggiano minacce antisemite, una miccia che va spenta

Papa Francesco questa mattina ha tenuto vari incontri a Budapest tra cui la Santa Messa durante il suo primo viaggio apostolico da molti mesi. 12.09.2021, Sputnik Italia

In particolare Francesco pensa “alla minaccia dell'antisemitismo, che ancora serpeggia in Europa e altrove. È una miccia che va spenta", dice incontrando il Consiglio ecumenico delle Chiese e alcune Comunità ebraiche dell'Ungheria.Il portavoce del primo ministro ungherese ha riferito che al Papa, Orban, ha dato come regalo una copia della lettera che il re ungherese Béla IV nel 1250 aveva scritto al Papa Innocenzo IV, lettera in cui chiedeva l'aiuto dell'Occidente contro i bellicosi tartari che minacciavano l'Ungheria cristiana.La Santa Messa a BudapestLe autorità locali hanno calcolato che alla messa di papa Francesco, svoltasi in Piazza degli Eroi a Budapest, a conclusione del 52/o Congresso eucaristico internazionale, sono presenti più di 100.000 persone nei settori organizzati. A queste si aggiunge un numero considerevole di persone che segue la messa dalle aree limitrofe. Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Zecca Comunista Non ho notato che papa parla di educazione alla fraternità quando si tratta di non vaccinati (Italiani). Per quanto riguarda gli stranieri il fatto non sussiste. 1

MG Mg LUCIFERO, GUARDA CHE STA SUCCEDENTO DI NUOVO, LO PAPA VERO E' BENEDETTO XVI 0

