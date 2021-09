https://it.sputniknews.com/20210912/nel-modenese-parlano-i-genitori-della-16enne-morta-giorno-dopo-vaccino-12883574.html

Nel modenese parlano i genitori della 16enne morta giorno dopo vaccino

Nel modenese parlano i genitori della 16enne morta giorno dopo vaccino

“Nessun medico glielo aveva sconsigliato. Fino a esito autopsia il dubbio resta tale". 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T14:06+0200

2021-09-12T14:06+0200

2021-09-12T14:21+0200

italia

morte

vaccino

giovani

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866232_0:196:2942:1851_1920x0_80_0_0_c9cf9479bc736473827b6e87c5ce470e.jpg

I genitori di Giulia, la 16enne di Bastiglia, comune del modenese, morta un giorno dopo la somministrazione del siero anti-Covid Pfizer, hanno depositato un esposto per chiarire le cause del decesso. Giulia soffriva dalla nascita di un "prolasso mitrale valvolare". In precedenza un altro 16enne a Mestre, nel veneziano, era morto dopo la somministrazione di un altro vaccino a mRna, quello prodotto da Moderna.Ieri l'Aifa aveva pubblicato l'ottavo rapporto di farmacovigilanza sulla campagna di vaccinazione contro il Covid, rilevando che i casi di reazioni avverse gravi al vaccino sono 13 per mille dosi inoculate.

https://it.sputniknews.com/20210912/magrini-dellaifa-i-dati-scientifici-dicono-che-i-vaccini-sono-sicuri-12881686.html

Zecca Comunista

Pazzesco... A furia di frequentare veggenti sto diventando veggente pure io.. Se Sputnik va e rintraccia le mie ciat si vedrà che questo epilogo l'ho previsto.... No no no... Io nella mentalità Italiana di fare il genitore non ci rientro proprio... E con questo voglio dire seguente: Ieri ho guardato 5 medici molto validi in una trasmissione televisiva (non italiana). Alla domanda se consigliano il vaccino ai giovani e alle donne in gravidanza, tutte 5 hanno risposto che non se la sentirebbero di assumersi tale responsabilità. Hanno ribadito che di Covid e di vaccini sanno troppo poco per poter fare dei consigli. Si sono detti mortificati del dover affrontare i pazienti in questo modo. Hanno detto che stiamo assistendo a un fatto senza precedenti e che ogni uno deve fare il proprio medico dopo che raccoglie tutte le informazioni disponibili.

2