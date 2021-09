https://it.sputniknews.com/20210912/negli-usa-definiti-i-vantaggi-del-nuovo-caccia-tattico-leggero-russo-su-75-checkmate-12888213.html

Negli Usa definiti i vantaggi del nuovo caccia tattico leggero russo Su-75 “Checkmate”

Negli Usa definiti i vantaggi del nuovo caccia tattico leggero russo Su-75 “Checkmate”

Per la rivista The National Interest, il vantaggio del caccia russo Su-75 Checkmate è il suo prezzo. 12.09.2021, Sputnik Italia

L'equipaggiamento e il costo competitivo del nuovo aereo tattico leggero Su-75 Checkmate consentiranno di superare i produttori stranieri. Questa opinione è stata condivisa dall'editorialista Mark Episkopos in un articolo per la rivista The National Interest.Sottolinea che il Su-75 Checkmate è alimentato da un motore di "secondo stadio" e vanta una moderna cabina in vetro simile a quella del caccia Su-57. Un altro vantaggio per l'analista è la capacità di carico dell'aereo di oltre sette tonnellate e la capacità di trasportare armi universali, che includono missili RVV-MD e RVV-SD a medio e corto raggio, missili aria-terra della famiglia "Grom", un gran numero di bombe guidate e non guidate ed altre munizioni. Il prototipo del nuovo Su-75 di quinta generazione è stato presentato per la prima volta al Salone Aerospaziale Internazionale di Zhukovsky. Il caccia è progettato principalmente per l'esportazione nei Paesi del Medio Oriente, Asia, Nord Africa e America Latina. Il primo volo è previsto per il 2023, mentre la produzione in serie dovrebbe partire nel 2025.

russia, usa, aeronautica militare, the national interest, tecnologia militare