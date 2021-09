https://it.sputniknews.com/20210912/minacce-di-morte-dei-talebani-costringono-pugile-afgana-a-lasciare-paese-per-continuare-allenamenti-12882148.html

Minacce di morte dei talebani costringono pugile afghana a lasciare paese per continuare allenamenti

Minacce di morte dei talebani costringono pugile afghana a lasciare paese per continuare allenamenti

Dopo questo avvertimento l'atleta 18 enne ha deciso di lasciare la sua patria in solitudine, senza la sua famiglia perché voleva continuare ad allenarsi come pugile. Rezai è partito per il Qatar con un volo di evacuazione e attualmente è in attesa di un visto per gli Stati Uniti, dove spera di continuare la sua carriera sportiva.L'atleta ha notato che fare boxe in Afghanistan, anche sotto il precedente governo, era una grande sfida per una donna a causa dell'atteggiamento tradizionalmente negativo della società afgana verso la carriera sportiva delle donne. Per questo motivo, lei crede, le federazioni e il comitato olimpico afgano non hanno mai trovato i soldi per la partecipazione delle squadre femminili alle competizioni internazionali.Rezai ha iniziato a boxare professionalmente all'età di 16 anni, ma a causa dell'atteggiamento negativo della sua famiglia verso il suo sport, è stato il suo allenatore a comprarle l'attrezzatura per l'allenamento.*I talebani sono un'organizzazione terroristica vietata in Russia e in molte altre nazioni.

Irina Derefko Capisco le tradizioni, la religione ( che poi, cosa c'entrerà con lo sport), capisco tutto ma minacciare di morte una ragazza perchè fa sport, è da veri imbecilli! 0

Zecca Comunista Ripeto...sempre la stessa cosa... Anche io con mia figlia stiamo per lasciare l'Italia per farla allenare nel paese dove il vaccino (testato meno di un anno) non è obbligatorio per svolgere lo sport nella palestra. Non vedo la differenza... E quindi permettete che non me ne può fregar di meno di una pugile afghana. 0

