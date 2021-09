Meloni, dice sì alla campagna vaccinale, ma si oppone al green pass

https://it.sputniknews.com/20210912/meloni-dice-si-alla-campagna-vaccinale-ma-si-oppone-al-green-pass-12884262.html

"Nella curiosa comunicazione della maggioranza si continua a confondere la campagna vaccinale con il tema del green pass", dice la leader Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a margine di un evento elettorale nel quartiere Casal Palocco, a Roma dove sta sostenendo la candidatura a sindaco di Roma di Enrico Michetti.“Per cui ci sono delle risposte irragionevoli della maggioranza e ci sono proposte ragionevoli dell'opposizione come quella con cui Fratelli d'Italia ha ottenuto il rinvio delle cartelle esattoriali legate all'emergenza Covid", che è un altro tema rispetto alla battaglia sanitaria contro il coronavirus.Giorgia Meloni ha trovato una spalla forte nella maggioranza, comunque, che si chiama Lega e che sostiene la lotta contro il green pass anche se non tutta la Lega la si trova sulla stessa linea, come ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.Nonostante “blocco navale" della Meloni e dei suoi al green pass, quest’ultimo si allargherà a macchia d’olio nelle prossime settimane per ricomprendere anche tutti gli impiegati delle pubbliche amministrazioni e forse anche del settore privato.

