https://it.sputniknews.com/20210912/magrini-dellaifa-i-dati-scientifici-dicono-che-i-vaccini-sono-sicuri-12881686.html

Magrini dell’Aifa, i dati scientifici dicono che i vaccini sono sicuri

Magrini dell’Aifa, i dati scientifici dicono che i vaccini sono sicuri

I vaccini sono sicuri e a dirlo sempre più ci sono i nuovi dati scientifici resi noti dall’Aifa. I dati sono commentati anche dal direttore dell’Aifa, Nicola... 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T11:40+0200

2021-09-12T11:40+0200

2021-09-12T11:40+0200

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866226_0:145:2768:1702_1920x0_80_0_0_232f018779dcdc51b258d91eb95aea79.jpg

E commentando il 13,8% di casi gravi, Magrini ha spiegatoche “si tratta di segnalazioni di eventi e non di casi dove sia stato dimostrato il rapporto causale tra vaccino e conseguenze negative. La funzione della farmacovigilanza è proprio questa. Raccogliere tutto ciò che, ad un’analisi approfondita, potrebbe costituire un problema. Non abbiamo questa indicazione. La comunità scientifica non ha dubbi”. Lo ha detto al Corriere della Sera.Per quanto riguarda una eventuale terza dose, Magrini ha affermato che sono state individuate due popolazioni di soggetti a cui potrebbe essere somministrata in futuro. Si tratta degli immunodepressi e la popolazione più in generale.Ai primi sarà somministrata con maggiore urgenza, mentre ai secondi si vedrà più in là.Intanto le cifre della campagna di vaccinazione in Italia: 80.755.924 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi, mentre 39.819.630 persone (73,73% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

MG Mg ASPETTO LA GUERRA CIVILE 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccinazione in italia