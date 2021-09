https://it.sputniknews.com/20210912/luscita-dolorosa-di-messi-poteva-essere-evitata-dice-il-presidente-della-liga-ai-media-12886531.html

L'uscita 'dolorosa' di Messi poteva essere evitata, dice il presidente della Liga ai media

Javier Tebas sostiene che Messi "non meritava di andarsene così, non solo per il Barça, ma anche per il campionato". 12.09.2021, Sputnik Italia

Commentando la recente partenza di Lionel Messi dal Barcellona, il presidente della Liga Javier Tebas ha osservato che il calciatore argentino "non meritava di andarsene così", lo riporta il quotidiano spagnolo Sport.Durante un'intervista con il giornale, Tebas ha risposto "Certo" quando gli è stato chiesto se pensa che la partenza di Messi abbia danneggiato la Liga.Tebas ha sostenuto che forse l'uscita di Messi è stata "più dolorosa", poiché considera l'argentino "il migliore di sempre". Il presidente della Liga ha aggiunto che il calciatore "non meritava di andarsene così, non solo per il Barça, ma anche per il campionato".Ha affermato anche che l'uscita di Messi avrebbe potuto essere evitata, che ha discusso la questione con il presidente del FC Barcelona Joan Laporta e il suo consiglio di amministrazione.La partenza di Messi è stata annunciata dal Barca il mese scorso, il 34enne, asso del calcio argentino, si è trasferito al Paris Saint-Germain.Il calciatore ha firmato un contratto di due anni con il PSG con l'opzione di un'estensione di una stagione.

