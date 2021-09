https://it.sputniknews.com/20210912/letta-duro-contro-chi-non-si-vaccina-e-contro-la-liberta-degli-altri-12888763.html

Letta duro contro chi non si vaccina: "è contro la libertà degli altri"

Anche Letta, come il leader dei Cinque Stelleб, Giuseppe Conte, critica senza nominarla la Lega per la posizione differente dal resto della maggioranza su... 12.09.2021, Sputnik Italia

Chiudendo la Festa dell'Unità da Bologna, il segretario del Pd Enrico Letta ha ribadito la linea pro-vax e criticato senza nominarla la Lega per la posizione differente dal resto della maggioranza su vaccinazione e green pass.Letta si è rivolto ai 10 milioni di italiani che non hanno ancora aderito alla campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid, invitandoli a rivedere la loro scelta.In precedenza virologi e medici avevano criticato le dichiarazioni di Salvini sui vaccini, che per il leader della Lega sarebbero responsabili della comparsa delle varianti. Dopo le polemiche, Salvini si è difeso sostenendo che le sue affermazioni si basano sulle idee di premi Nobel e dell'Iss.

