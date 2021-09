https://it.sputniknews.com/20210912/le-regole-del-ritorno-a-scuola-mascherine-e-green-pass-12883755.html

Le regole del ritorno a scuola, mascherine e green pass

Si torna a scuola. Lo scorso 6 settembre sono rientrati in classe gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, ma dal 13 settembre il rientro in classe è... 12.09.2021, Sputnik Italia

Ma ecco le regole tra le incertezze che ancora non tutte sono state del tutto chiarite.Potranno togliere la mascherina, ma solo in classe, lì dove l’intera classe risulta essere vaccinata. Il metro di distanza tra i banchi resta.Il green pass obbligatorio è rivolto agli operatori scolastici, all’amministrativo e agli insegnanti.Per studenti e studentesse minorenni non risulta essere obbligatorio, mentre gli studenti dell’Università dovranno presentare il green pass come i professori e gli impiegati degli Atenei.Obbligati ad esibire il green pass anche i genitori che accompagnano i figli a scuola e intendono entrare nel plesso scolastico, così come i genitori che hanno appuntamento per un colloquio con gli insegnanti.C’è una promessa da parte del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che quest’anno la Dad non sarà applicata a nessuna scuola e che la scuola resterà aperta.

