Infermiera no-vax contagia e uccide una paziente. La reazione del figlio

Una donna si trovava in ospedale per curare una frattura, ma è morta nello stesso ospedale perché risultata positiva al Covid-19. Il contagio della donna è... 12.09.2021, Sputnik Italia

Dal momento che la donna si trovava già in precarie condizioni di salute, il corpo non ha trovato la forza necessaria per reagire ed è morta.Il figlio si è sfogato affermando che la madre aveva subito un intervento per la rottura di un femore. La donna aveva 90 anni ed era stata vaccinata tra i primi, ma il suo stato di salute non ha retto nonostante il vaccino.La rabbia del figlio è nei confronti dell’infermiera non vaccinata che l’ha contagiata. Ma ora ci si domanda anche perché l’ospedale non abbia demansionato o collocato ad altra mansione, o sospeso l’infermiera come prevede la legge.Cosa ci faceva, è la domanda dell'uomo, una infermiera non vaccinata accanto a una paziente così fragile come una donna di 90 anni?E l’uomo aggiunge anche che bisogna dire basta a chi dice che i vaccini non servono, perché non è così e lui lo ha provato perdendo sua madre che non ha potuto salutare negli ultimi giorni della sua vita perché deceduta in isolamento in un reparto di terapia intensiva Covid-19.

Superbianco Juden Palestine apartheid L'obiezione di coscienza é ammessa nei medici per l'interruzione di gravidanza, ma non ammessa in quelli no vax.O tutti o nessuno. 0

