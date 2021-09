https://it.sputniknews.com/20210912/incontra-lo-squalo-taglia-biscotti-lalieno-che-divora-tutto-sul-suo-cammino---foto-12886871.html

Incontra lo squalo taglia biscotti, "l'alieno" che divora tutto sul suo cammino - Foto

Incontra lo squalo taglia biscotti, "l'alieno" che divora tutto sul suo cammino - Foto

Con i suoi denti affilati e a forma di sigaro sembra uscito da un film dell'orrore, soprattutto considerando che abita nell'enigmatico triangolo delle Bermuda... 12.09.2021, Sputnik Italia

Nonostante le sue dimensioni - misura tra 10 e 50 centimetri - la sua forma a mandibola gli permette di strappare pezzi tondi di carne dalle sue vittime, sulla cui pelle lascia segni fino a due pollici di diametro e sette pollici di profondità. La temibile specie, nota anche come squalo tagliatore di biscotti o Isistius brasiliensis, ha tra 435 e 564 denti.Questo squalo vive fino a 1.500 metri di profondità e sale in superficie solo di notte. Come la maggior parte dei pesci di acque profonde, ha parti luminescenti nelle sue squame.Sebbene ad oggi solo i morsi dello squalo sigaro fossero stati rilevati nei corpi di balene, delfini, foche e squali più grandi, un team di ricercatori ha effettuato un'analisi del cosiddetto DNA ambientale di 14 esemplari dello squalo ed è arrivato alla conclusione che attacca non solo gli animali più grandi, ma anche le creature di rango inferiore nella catena alimentare, come piccoli pesci, calamari o crostacei."Si nutrono di tutto, dai predatori più grandi e più duri, come squali bianchi, orche, qualsiasi cosa si possa immaginare, alle creature più piccole. Non ci sono molti animali che fanno una cosa del genere", spiega l'autore dello studio Aaron. Carlisle dell'Università del Delaware.Il sofisticato metodo, che consiste nel filtrare e analizzare l'acqua in cui vive l'animale, ha permesso ai biologi di fare più luce sulla dieta del mostro marino, poiché in studi precedenti è stato esaminato solo il contenuto dello stomaco.

