"Inaccettabile": ira di Mosca per l'arresto "motivato politicamente" di cittadino russo a Praga

All'inizio della giornata un rappresentante della polizia ceca, Ondrej Moravcik, ha affermato che un cittadino russo era stato fermato all'aeroporto di Praga... 12.09.2021, Sputnik Italia

Il direttore del Comitato Investigativo russo esaminerà le ragioni e le basi legali per la detenzione di un connazionale all'aeroporto di Praga, ha riferito oggi l'organo di sicurezza.La polizia ceca all'inizio della giornata ha confermato che un cittadino russo è stato fermato all'aeroporto di Praga per un mandato di arresto emesso dall'Ucraina. All'inizio della giornata Alexander Molokhov, il capo di una task force sulle questioni legali internazionali presso la missione della Crimea sotto la presidenza russa, ha affermato che un partecipante agli eventi in Crimea nel 2014 che hanno portato alla sua riunificazione con la Russia è stato arrestato all'aeroporto di Praga. Secondo Molokhov, la persona arrestata è Alexander Franchetti.Kiev ha incriminato Franchetti, che ora rischia l'estradizione in Ucraina, ha aggiunto il funzionario.

Irina Derefko Cari amici russi. Dovete sempre aspettarvi queste maialate dai paesi atlantisti e dai nazisti ucraini. 2

giovanni Basterebbe rispondere con misure piu adeguate ,ossia incominciare a rispondere per le rime non una volta ma piu volte ....iniziamo a vietare import alimentare e di beveraggio da questo fottuto paese.Introdurre visti consolari ...iperburocratici ecct...E vediamo se queste merde si permettono di intromettersi nella questione geopolitica ucraina 2

