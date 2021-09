https://it.sputniknews.com/20210912/in-finlandia-verranno-testati-vaccini-anti-covid-sui-bambini-di-eta-superiore-ai-6-mesi-12884724.html

In Finlandia verranno testati vaccini anti-Covid sui bambini di età superiore ai 6 mesi

In Finlandia verranno testati vaccini anti-Covid sui bambini di età superiore ai 6 mesi

Il Centro di ricerca sui vaccini dell'Università di Tampere sta reclutando bambini dai 6 mesi ai 12 anni per testare il vaccino contro il coronavirus, ha... 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T15:16+0200

2021-09-12T15:16+0200

2021-09-12T15:16+0200

finlandia

medicina

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/627/54/6275408_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_f39d1da6dbe248080f5b3f2406fdfd63.jpg

Il progetto di ricerca è stato sviluppato e sponsorizzato da Pfizer e viene svolto oltre che in Finlandia anche in Spagna, Polonia e Stati Uniti. Si chiarisce che i gruppi di partecipanti al test dai due anni in su sono già stati completamente reclutati e ora stanno cercando bambini dai 6 ai 24 mesi, circa 1.250. Dopo lo studio, l'uso del farmaco deve essere approvato dall'organismo di regolamentazione dell'Unione europea, l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e se tutto andrà bene la vaccinazione di questo gruppo dpotrà iniziare all'inizio del prossimo anno. In Finlandia la vaccinazione contro il Covid per gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni è iniziata ad agosto.

https://it.sputniknews.com/20210912/nel-modenese-parlano-i-genitori-della-16enne-morta-giorno-dopo-vaccino-12883574.html

finlandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finlandia, medicina, vaccino, coronavirus nel mondo