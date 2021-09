https://it.sputniknews.com/20210912/in-cina-individuato-nuovo-focolaio-di-covid-19-12883235.html

In Cina individuato nuovo focolaio di Covid-19

In Cina individuato nuovo focolaio di Covid-19

Il nuovo cluster di Covid è stato rilevato nella provincia cinese del Fujian. 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T13:29+0200

2021-09-12T13:29+0200

2021-09-12T13:29+0200

cina

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/892/37/8923721_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_ad6af4f15dc92dd8bf35f3b65f1fb25d.jpg

Nella provincia cinese del Fujian sono stati identificati 6 casi di infezione del coronavirus SARS-CoV-2 e 18 casi asintomatici, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua con riferimento alle autorità locali. Secondo i dati preliminari, la variante del coronavirus identificata è il ceppo Delta, noto per essere altamente contagioso. Si nota che dopo l'individuazione del primo caso, le autorità hanno effettuato 81.938 test tra la gente del posto per tracciare la diffusione del coronavirus. Ora secondo l'Oms ci sono più di 223 milioni di casi nel mondo, mentre secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins il loro numero ha raggiunto i 224 milioni. Più di 4,6 milioni di persone sono morte per le complicazioni del Covid-19. La situazione epidemiologica più difficile è negli USA, in India e in Brasile. La Russia è al quinto posto tra i Paesi maggiormente colpiti dal coronavirus.

https://it.sputniknews.com/20210910/covid-ricercatori-statunitensi-sicuri-mu-e-lambda-non-rimpiazzeranno-la-variante-delta-12865839.html

privietale e ti pareva! La Cina che detiene ancora un trilione di titoli di stato ammmericani non può permettersi che il sistema finanziario occedentale faccia improvvisamente crack! Quindi continua con la retorica terroristica del covid. A proposito leggere: UNA PROFEZIA CHE SI AUTOAVVERA: COLLASSO SISTEMICO E SIMULAZIONE DI PANDEMIA [Link eliminato] 0

privietale mittdolcino.com(2021(09(06(una-profezia-che-si-autoavvera-collasso-sistemico-e-simulazione-di-pandemia 0

4

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, coronavirus nel mondo