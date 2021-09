https://it.sputniknews.com/20210912/il-sindaco-di-parigi-anne-hidalgo-annuncia-la-candidatura-alle-presidenziali-francesi-12882508.html

La Francia terrà le sue prossime elezioni presidenziali nell'aprile 2022; il presidente in carica Emmanuel Macron ha una dura sfida da affrontare con candidati... 12.09.2021

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato la sua candidatura presidenziale domenica, aggiungendo che il suo obiettivo è quello di "offrire un futuro a tutti i nostri figli".Il sindaco socialista è tra i molti contendenti che sono disposti a prendere il posto di Emmanuel Macron, dato che il suo indice di gradimento è sceso a circa il 40% o meno negli ultimi mesi.Anche Marine Le Pen, la presidente del National Rally (l'ex Fronte Nazionale), è probabile che raccolga la sfida e si candidi nuovamente alle presidenziali.Già nel 2017, Le Pen ha perso contro Macron al secondo turno delle elezioni presidenziali, con il 34% contro il 66% ottenuto dal candidato centrista.Chi è Anne Hidalgo?Anne Hidalgo, 62 anni, è la prima donna in assoluto a ricoprire la carica di sindaco di Parigi.Hidalgo, figlia di immigrati spagnoli, è stata eletta sindaco nel 2014 ed è stata rieletta nel giugno 2020 con il 52% dei voti.La politica socialista ha fatto delle questioni ambientali e delle promesse di rendere i quartieri di Parigi più autosufficienti, gli argomenti forti della sua campagna elettorale da sindaco. Tuttavia, alcune delle sue proposte politiche hanno polarizzato la città. Ad esempio, la Hidalgo ha promesso di tenere la metropolitana di Parigi aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e ha esortato a vietare i motori diesel a Parigi, cosa che ha fatto infuriare molti abitanti della città amanti del diesel.Durante il suo mandato, la città è stata imperversata da massicce proteste dei gilet gialli, dagli attacchi terroristici del 2015, dal tragico incendio della cattedrale di Notre-Dame e dalle serrate causate dal Covid-19. Tuttavia, è sotto il primo mandato da sindaco di Parigi che la Hidalgo ha ottenuto il diritto di ospitare i Giochi Olimpici del 2024 e ha tenuto la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 2015, che ha dato il via agli storici accordi di Parigi sul clima.Hidalgo non è ancora stata candidatura ufficialmente dal partito socialista. Secondo un sondaggio citato dall'AFP, il sindaco otterrebbe soltanto dal 7% al 9% dei voti dei francesi.Secondo il discorso di Hidalgo a Rouen, la sua spinta all'uguaglianza potrebbe già essere rintracciata nella sua prossima campagna presidenziale: "Il modello repubblicano si sta disintegrando davanti ai nostri occhi", ha detto la Hidalgo. "Voglio che tutti i bambini in Francia abbiano le stesse opportunità che ho avuto io".

