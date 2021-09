https://it.sputniknews.com/20210912/il-coro-di-una-chiesa-canta-per-spaventare-un-gufo-ma-luccello-inizia-a-ballare---video-12877468.html

Il coro di una chiesa canta per spaventare un gufo, ma l'uccello inizia a ballare - Video

Il coro di una chiesa canta per spaventare un gufo, ma l'uccello inizia a ballare - Video

Una civetta è entrata in una chiesa e, notando la sua presenza, il coro ha cercato di spaventarla con uno dei loro canti. Tuttavia, invece di spaventarsi... 12.09.2021, Sputnik Italia

Il momento insolito è stato catturato da uno dei fedeli. Nelle immagini si può vedere come il coro canta aspettando che l'animale fugga dalla chiesa e invece di spaventarlo sono riusciti solo a fargli muovere la testa al ritmo della melodia.Il video pubblicato su TikTok è diventato così virale che un esperto che lo ha visto ha spiegato che l'uccello non ha eseguito alcuna danza e anzi il suo comportamento è stato una reazione istintiva, poiché ha bisogno di muovere la testa per identificare l'origine del suono intorno a sé."La testa del gufo è come una parabola satellitare (...) Le orecchie dei gufi sono asimmetriche. Le loro orecchie sono piuttosto sensibili", ha spiegato l'utente di Internet Sam Zaira BIO.

