Hai più di 60 anni? Ecco cosa dovresti evitare di mangiare

A partire da una certa età è fondamentale seguire una dieta equilibrata e sana. Lo psicologo e nutrizionista russo Mikhail Guinzburg spiega quali alimenti... 12.09.2021, Sputnik Italia

salute

cibo

alimentazione

benessere

A partire dai 60 anni d'età bisogna prestare particolare attenzione ad alcuni alimenti. In un'intervista con il media russo Narodnie Novosti, Guínzburg spiega che lo zucchero puro e gli alimenti ad alto contenuto di zucchero, come miele o marmellata, sono particolarmente dannosi per la salute. Bisogna smettere di consumare olio di girasole, dal momento che l'eccesso di acidi grassi è in grado di influenzare il nostro comportamento e l'umore, sottolinea l'esperto. Sarebbe meglio scegliere l'olio d'oliva. Inoltre non si dovrebbe consumare cibi ad alto indice glicemico, come pane bianco, patate e riso, poiché aumentano il livello di zucchero nel sangue e non contengono fibre. Infine è consigliabile ridurre il consumo di carne rossa e scegliere carne bianca, come il pollo, e il pesce nella dieta. Serve mangiare più legumi, verdure, cibi fermentati e cereali integrali.

salute, cibo, alimentazione, benessere