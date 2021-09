https://it.sputniknews.com/20210912/gp-ditalia-a-monza-vince-daniel-ricciardo-fuori-hamilton-e-verstappen-per-incidente-12886016.html

Gp d'Italia: a Monza vince Daniel Ricciardo, fuori Hamilton e Verstappen per incidente

Doppietta McLaren al Gp d'Italia, con Ricciardo primo e Norris secondo. Chiude il podio Bottas, partito ultimo. Quarta e sesta le Ferrari di Leclerc e Sainz. 12.09.2021, Sputnik Italia

Il Gran Premio d'Italia di Formula 1, disputato sullo storico circuito di Monza, si è concluso con un risultato impronosticabile alla vigilia: dopo 9 anni torna al successo in F1 una McLaren grazie a Daniel Ricciardo, che non si vedeva sul gradino più alto del podio dai tempi della Red Bull, seguito dal compagno di squadra Lando Norris; erano 11 anni che la storica squadra di F1 non festeggiava una doppietta.Alla bandiera scacchi era transitato terzo Sergio Perez su Red Bull, ma per una penalità di 5 secondi, inflitta per non aver restituito la posizione al ferrarista Leclerc dopo un taglio alla variante della Roggia, è scivolato al 5° posto, pertanto il gradino più basso del podio è andato al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Per le Ferrari nel Gp di casa un 4° e 6° posto rispettivamente con Leclerc e Sainz: in un circuito di motore, meglio non potevano fare i due piloti del Cavallino.Hamilton e Verstappen, in lotta per il Mondiale, sono finiti fuori per un contatto alla prima variante dopo il rientro in pista del pilota britannico dai box per il cambio gomme. Grazie all'Halo Hamilton è vivo, dal momento che dopo il contatto la Red Bull di Verstappen è finita sopra l'abitacolo della Mercedes del campione del mondo in carica.L'incidente verrà analizzato e giudicato dai commissari di gara.

