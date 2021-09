https://it.sputniknews.com/20210912/governo-britannico-ci-ripensa-e-dice-no-al-green-pass-vaccinati-sopra-80-12886657.html

Governo britannico ci ripensa e dice no al green pass: "vaccinati sopra 80%"

Governo britannico ci ripensa e dice no al green pass: "vaccinati sopra 80%"

Invece la Scozia pensa alla certificazione verde a partire dal 1° ottobre. 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T17:53+0200

2021-09-12T17:53+0200

2021-09-12T18:19+0200

boris johnson

vaccino

regno unito

coronavirus nel mondo

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/9379588_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26d124a8ef44078f6dedb656f736aecf.jpg

Il Regno Unito ha deciso di ritornare sui propri passi e dire no all'introduzione del green pass per l'accesso senza limitazioni al lavoro e alla vita sociale. Lo ha fatto sapere il titolare del dicastero della Sanità, Sajid Javid.Il governo britannico aveva valutato l'introduzione della certificazione verde per la regolamentazione degli accessi in zone ad alto rischio contagio, come locali notturni, discoteche o eventi di massa. Il dietrofront è spiegabile con il fatto che il green pass non è molto gradito alla popolazione e alla classe politica, sia conservatori che laburisti, oltretutto, come evidenziato dallo stesso Javid, negli altri Paesi europei dove è applicato rigidamente, come in Francia e in Italia, è solo uno strumento per indurre la gente a vaccinarsi, ma nel Regno Unito, con oltre l'80% della popolazione immunizzata dal coronavirus, la misura, oltre ad essere impopolare, risulterebbe "inutile".Inoltre in Inghilterra, mentre era sul tavolo l'ipotesi dell'obbligo vaccinale e il green pass per gli operatori sanitari, alcune Rsa si sono ritrovate in difficoltà con i dipendenti no-vax pronti a rassegnare le dimissioni e mandare in tilt il sistema sanitario pubblico.Tuttavia nel Regno Unito non tutti la pensano come a Londra: la Scozia è orientata ad introdurre il green pass a partire dal prossimo 1° ottobre.

https://it.sputniknews.com/20210912/meloni-dice-si-alla-campagna-vaccinale-ma-si-oppone-al-green-pass-12884262.html

antonio bonvecchio gli stati indipendenti legiferano secondo la volontà dei cittadini, gli stati Colonia seguono le imposizioni bancare dei Bog della Finanza Rapace 1

the duke infatti me la giro alla grande qui in uk , loro rispettano la gente in itaglia ci sono i nazi dottori e i nazi terroristi pro vax giornalai di fanfake e di merdpubblica 0

2

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boris johnson, vaccino, regno unito, coronavirus nel mondo, green pass