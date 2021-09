https://it.sputniknews.com/20210912/gli-scienziati-hanno-scoperto-il-gene-che-stabilisce-il-colore-del-pelo-nei-gatti-12877812.html

Gli scienziati hanno scoperto il gene che stabilisce il colore del pelo nei gatti

Il comportamento apparentemente asociale dei gatti non è l'unica caratteristica di questi felini che li rende così intriganti per gli umani. I loro tratti... 12.09.2021, Sputnik Italia

Ovvero il fatto di vederli in tutti i colori e con le combinazioni più insolite. Alcuni hanno persino macchie a forma di baffi, mentre altri hanno facce bicolori, come se fossero disegnate da un artista. Ma cosa determina il colore del pelo nei gatti?I ricercatori della Stanford University School of Medicine sono riusciti a identificare il gene responsabile dello sviluppo delle strisce e delle macchie che decorano la pelliccia felina.Gli scienziati erano già riusciti a identificare un gene diverso che controlla la variazione del colore del mantello nei gatti tabby. Tuttavia, nei gatti domestici c'erano altri geni che determinavano il colore del pelo e fino ad ora non sapevano quali fossero.Durante lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Communications, hanno trovato un indizio nel tessuto di un feto di gatto che sembrava annunciare il colore del mantello: un ispessimento del tessuto cutaneo in determinate aree.Per questo, gli autori dello studio hanno monitorato l'attività dei geni a livello delle singole cellule nell'embrione dei gatti domestici e sono così riusciti a identificare il meccanismo con cui si formano macchie e strisce sulla pelle degli animali.Il prepatron ha fornito ai ricercatori una sorta di mappa, poiché indicava le cellule coinvolte nella creazione del modello e quando si è formato. È così che hanno trovato il gene DKK4, rimasto attivo durante il processo.Finora, gli scienziati non sanno esattamente capito come DKK4 dipinge la varietà di modelli di pellicce nei gatti domestici, ma sanno che DKK4 interagisce con una classe di proteine chiamate WNT, che sono cruciali nelle prime fasi dello sviluppo."WNT e DKK4 aiutano a formare un prepatron quando gli embrioni sono lunghi solo due o tre millimetri, settimane prima che il pigmento venga prodotto nei capelli. DKK4 è coinvolto nella marcatura di aree che alla fine avranno peli pigmentati scuri", ha osservato Barsh.

