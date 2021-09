https://it.sputniknews.com/20210912/gli-attacchi-di-salvini-per-lamorgese-un-danno-a-tutto-il-governo-di-cui-lui-fa-parte-12881163.html

Gli attacchi di Salvini? Per Lamorgese un danno a tutto il governo di cui lui fa parte

Gli attacchi di Salvini? Per Lamorgese un danno a tutto il governo di cui lui fa parte

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponde a Matteo Salvini che l’ha definita la persona sbagliata al posto sbagliato. 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T11:11+0200

2021-09-12T11:11+0200

2021-09-12T11:11+0200

immigrazione

immigrazione clandestina

flusso migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147573_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_a485ad7968f391bcace08419bf7521db.jpg

Lamorgese, intervistata dal Corriere della sera, risponde con una riflessione più ampia ed afferma: “Con una coalizione così ampia, i ministri sono costretti a grandi sforzi per individuare un punto di equilibrio tra posizioni talvolta distanti su molti temi sensibili, non solo l’immigrazione. Certo, quando gli attacchi partono da chi sostiene il governo, diventando martellanti e personali, finiscono per danneggiare l’immagine dell’amministrazione e dell’intero esecutivo, in un momento molto delicato per il Paese nel quale occorrerebbe più coesione”.Disposta ad un confronto con SalviniSul tema dell’immigrazione Lamorgese dice di essere pronta ad un confronto faccia a faccia con Matteo Salvini per discutere delle proposte che lui ha per risolvere il problema.Lamorgese ricorda che la gestione dei flussi migratori riguarda ovviamente i diritti umani delle persone, ma anche un indirizzo di politica estera che il governo ha e mette in pratica nella sua azione attraverso il ministero dell’Interno.A tal riguardo il ministro ricorda le scelte strategiche concretizzate dall’Italia e dall’Unione Europea in Nord Africa, nel Sahel, in Afghanistan e nei Balcani.Immigrazione e aumento degli sbarchiA chi l’accusa di aver contribuito all’aumento degli sbarchi, il ministro Lamorgese apre gli occhi affermando che non siamo di fronte a un fenomeno congiunturale, ma “strutturale” e che come ci accompagna ormai da 30 anni, continuerà ad accompagnarci “a lungo”.Oltre a ciò Lamorgese ricorda che “la crisi pandemica ha acuito una depressione socio-economica nelle aree tradizionali di origine e transito dei flussi, favorendo ancor più la spinta migratoria”.Risposta di SalviniIl leader della Lega ha risposto alle accuse di Lamorgese con un messaggio postato sui social."Rave party abusivi, femminicidi, baby gang, accoltellatori: se il ministro Lamorgese è in grado di lavorare bene lo dimostri, altrimenti si faccia da parte", ha aggiunto Salvini.

Irina Derefko Non c'è bisogno di Salvini perchè questo governo nominato non eletto, faccia danni irreparabili a questo paese! 3

Zecca Comunista Danneggiare l'immagine??... Ma di che immagine sta parlando?... Che immagine può avere un governo senza l'opposizione?... Immagine dittatoriale... Ma Italiani se ne rendono conto che stiamo assistendo a una politica senza precedenti? 2

6

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

immigrazione, immigrazione clandestina, flusso migranti