https://it.sputniknews.com/20210912/giappone-accusa-velivolo-russo-di-aver-violato-spazio-aereo-nazionale-12883998.html

Giappone accusa velivolo russo di aver violato spazio aereo nazionale

Giappone accusa velivolo russo di aver violato spazio aereo nazionale

Il ministero della Difesa giapponese ha accusato l'An-26 russo di aver violato lo spazio aereo. 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T14:22+0200

2021-09-12T14:22+0200

2021-09-12T14:22+0200

russia

giappone

sicurezza

an-26

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/12032801_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_bb82767b29c239e148151373e24e1d91.jpg

Il ministero della Difesa giapponese ha riferito che l'aereo russo An-26 ha violato lo spazio aereo nell'area della penisola di Shiretoko nella parte orientale di Hokkaido, riferisce l'agenzia Kyodo. Inoltre, attraverso i canali diplomatici, le autorità giapponesi hanno chiesto che incidenti simili non si ripetano in futuro. Altre informazioni non sono state ancora riportate.

VR80 E qui nessuno sputnikiota ridicolo incinta all abbattimento? Ah ah ah! Che miseri! 2

Irina Derefko Di un'aereo civile? Ma per chi ci ha preso, per dei nazisti? 0

3

russia

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, giappone, sicurezza, an-26, difesa