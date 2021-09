https://it.sputniknews.com/20210912/austria-gli-scettici-covid-si-scontrano-con-la-polizia-durante-protesta-contro-nuove-restrizioni-12887170.html

Austria: gli scettici Covid si scontrano con la polizia durante protesta contro nuove restrizioni

Austria: gli scettici Covid si scontrano con la polizia durante protesta contro nuove restrizioni

I manifestanti si sono radunati per protestare contro le misure Covid-19 imposte dal governo austriaco e sabato hanno avuto alcuni piccoli tafferugli con la... 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T18:15+0200

2021-09-12T18:15+0200

2021-09-12T18:15+0200

multimedia

proteste

video

austria

vienna

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/12887088_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_50a4b7b614633262dcca3104bec08f34.jpg

All'inizio di questa settimana, le autorità austriache hanno annunciato che, a partire dal 15 settembre, il governo attuerà una serie di misure contro il coronavirus. Il piano implicherà che i test antigenici saranno validi solo per 24 anziché 48 ore e le persone non vaccinate dovranno indossare mascherine FFP2 nei negozi non essenziali. I cittadini che hanno ricevuto un vaccino, invece, possono rimanere senza mascherina, anche se è comunque consigliato indossarla.

Zecca Comunista

Questo è ennesima prova quanto è ridicola tutta sta storia. Vorrei sapere su che base scientifica poggia la differenza tra 24 e 48 ore. Poi per quanto riguarda FFP2 personalmente potrebbe andarmi anche bene (ma perché io non ho problemi di essere diversa nel mare degli uguali). Il problema è che anche questo fatto non poggia su base scientifica in quanto i vaccinati e non vaccinati contaggiano in egual modo. Questa scelta invece è stata fatta con un motivo ben preciso. Qui si tratta di mettere in evidenza la differenza. Di dividere le persone (in questo caso i vaccinati e non) in modo ben visibile. Proprio un piano perfido. E anche qui confermo che Covid non è la causa, invece è il mezzo... Gente, risvegliatevi....

1