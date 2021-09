https://it.sputniknews.com/20210912/ancora-una-frecciata-di-conte-alla-lega-con-no-vax-al-governo-niente-soldi-del-pnrr-12887953.html

Ancora una frecciata di Conte alla Lega: con no-vax al governo niente soldi del Pnrr

Ancora una frecciata di Conte alla Lega: con no-vax al governo niente soldi del Pnrr

"Tutta l'attività politica dev'essere nel segno costante del principio di legalità". 12.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-12T19:34+0200

2021-09-12T19:34+0200

2021-09-12T19:34+0200

m5s

lega

giuseppe conte

matteo salvini

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9630756_0:118:1965:1223_1920x0_80_0_0_bbf8de05df072d9c770695d251049a14.jpg

Intervenendo ad un appuntamento elettorale a Nichelino, in provincia di Torino, Giuseppe Conte ha di fatto ribadito la linea pro-vax dei Cinque Stelle e la sintonia con la linea maggioritaria della maggioranza del governo Draghi, criticando senza nominare la Lega, più attenta alle rivendicazioni degli oppositori del green pass e dell'obbligo vaccinale contro il Covid.Nel suo intervento ha parlato di legalità e lotta alla criminalità.Poi ha ripreso a criticare la Lega, ricordando la vicenda Siri durante l'esperienza giallo-verde.Ieri il leader dei Cinque Stelle aveva criticato la Lega, sostenendo che "non si è ancora assunta una chiara responsabilità davanti al Paese". Allo stesso tempo aveva affermato che il Carroccio crea più problemi e preoccupazioni al governo rispetto alle proteste dei no-vax e degli oppositori del green pass.Relativamente alla campagna di vaccinazione in Italia, 80.755.924 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi, mentre 39.819.630 persone (73,49% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

Irina Derefko E' incredibile un'affermazione del genere. Con i "no vax" al governo, niente elemosina del Pnrr!! Roba da pazzi!! Mi aspettavo tutto da Conte, meno una frase di questo tipo. L'avvocato del popolo......... 0

MG Mg SI RICICLANO SOLO FIGLI DI PUTTANA AL GO......CON PEDIGREE 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

m5s, lega, giuseppe conte, matteo salvini, coronavirus in italia