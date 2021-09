https://it.sputniknews.com/20210912/alcol-alla-16-enne-il-papa-picchia-il-barista-peccato-era-il-bar-sbagliato-12883403.html

Alcol alla 16 enne, il papà picchia il barista. Peccato, era il bar sbagliato

Alcol alla 16 enne, il papà picchia il barista. Peccato, era il bar sbagliato

Non controlla la figlia minorenne che si ubriaca e se la prende con il barista, salvo poi scoprire il "grave" errore... 12.09.2021, Sputnik Italia

napoli

alcolismo

E dopo il tabaccaio impazzito del centro storico di Napoli, ecco una storia di ordinaria violenza ma che porta con sé un retrogusto alquanto ironico. Lo riporta l'Ansa.Accade che una ragazza di 16 anni al suo primo test alcolico del sabato sera non regge e finisce in ospedale con una lieve intossicazione da alcolici e viene quindi dimessa.Intervengono i carabinieri allertati dal 112 e ricostruiscono la vicenda individuando anche il pregiudicato di 46 anni.I carabinieri scoprono che la minorenne aveva sì bevuto il drink alcolico, ma in un bar non molto lontano da quello in cui si era presentato il padre. I carabinieri hanno quindi denunciato l’altro barista per somministrazione di alcolici a minori e gli faranno chiudere l’attività, ma si è almeno evitato le “mazzate” del partenopeo pregiudicato, l’altro barista invece, ha ricevuto una prognosi di 5 giorni al pronto soccorso e ora potrà sporgere denuncia.

Zecca Comunista Ogni uno si deve prendere le proprie responsabilità in questa società. In primis i Genitori. 1

Irina Derefko Giusto. 0

