Afghanistan: le donne sostengono le politiche dei talebani all'università di Kabul - Video

Afghanistan: le donne sostengono le politiche dei talebani all'università di Kabul - Video

Ieri alcune centinaia di donne si sono radunate all'Università di Kabul per esprimersi a favore delle classi separate per uomini e donne. 12.09.2021, Sputnik Italia

Quasi 300 donne si sono radunate in un'aula dell'università di Kabul, indossando burqa e sventolando bandiere talebane* a sostegno del movimento.È successo dopo che hanno marciato per le strade della capitale afghana, scortate dai combattenti talebani armati.La dimostrazione di sostegno ai talebani giunge dopo che diverse manifestazioni a Kabul e in altre città all'inizio della settimana hanno chiesto la partecipazione delle donne al governo e il loro diritto all'istruzione e al lavoro. I combattenti talebani avevano provato a disperdere i manifestanti durante quelle manifestazioni, usando la forza e la violenza.*Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

Superbianco Juden Palestine apartheid Che ci fossero donne talebane o affiliate a ISIS non é una novitá, 20 anni di occupazione occidentale non hanno cambiato la mentalitá, noi abbiamo il caso di Silvia Romano. Il punto é garantire libertà a chi non la pensa come loro. 0

afghanistan

