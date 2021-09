https://it.sputniknews.com/20210911/zaia-a-favore-del-green-pass-e-liberta-laltra-prospettiva-della-lega-12868919.html

Zaia a favore del green pass: è libertà. L’altra prospettiva della Lega

All’interno della Lega vi è una doppia prospettiva sul green pass? Mentre Matteo Salvini afferma che ci sono 12 milioni di italiani che non possono lavorare a... 11.09.2021, Sputnik Italia

Per Zaia le cose stanno così:Poi aggiunge che il green pass, “più che una patente di libertà è un attestato di partecipazione alla vita di comunità”. Come a dire che chi si vaccina si identifica come un membro parte della comunità e chi invece non si vaccina si chiama fuori da questa comunità.Insomma, la prospettiva del leghista Zaia è assai chiara. E si rinforza quando ricorda che “più siamo vaccinati, più mettiamo in sicurezza chi vaccinarsi non può”.La responsabilità dei governatoriE quando viene chiesto a Zaia se la Lega è stata vista come un partito che un po’ ha strizzato gli occhi ai no-vax, e prima ancora ai no-mask, lui ricorda che “nella Lega la linea che vince è quella della responsabilità messa nero su bianco dai governatori”.In precedenza durante la consueta conferenza stampa, Zaia ha raccontato un episodio di minaccia di morte subito e denunciato alle autorità competenti, che ha avuto un epilogo alquanto inusuale.Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la speranza che andrà tutelata “la libertà, il lavoro dei 12 milioni di italiani che, ad oggi, ancora non hanno per l’impossibilità del green passi”.

Irina Derefko E poi si lamenta se lo minacciano! E' solo un buffone! Nulla di più. 3

Helix HH si stanno smascherando tutti i demoni di questo mondo, andate all'inferno maledetti psicopatici! 1

