Varsavia, personale medico protesta davanti Ministero Salute: chieste migliori condizioni di lavoro

Varsavia, personale medico protesta davanti Ministero Salute: chieste migliori condizioni di lavoro

I dipendenti del settore sanitario polacco sono in manifestazione fuori dalla sede del Ministero della Salute a Varsavia per protestare contro le condizioni di... 11.09.2021, Sputnik Italia

Diverse migliaia di persone appartenenti al personale medico si sta radunando per le strade del centro, causando disagi al traffico, e si stanno dirigendo verso la cancelleria del primo ministro.Cercano di fare pressione sul governo per aumentare la spesa a favore dell'assistenza sanitaria fino all'8% del PIL nazionale, ha riferito sabato un corrispondente di Sputnik.Tra le altre cose, i manifestanti chiedono che i loro salari siano aumentati, che la legge sul salario minimo sia modificata e che sia assunto il numero richiesto di personale di supporto non medico e amministrativo.Alla manifestazione partecipano anche figure politiche dell'opposizione, tra cui il leader del partito Polonia 2050, Szymon Holownia.Le forze dell'ordine si astengono per ora dall'interferire nella manifestazione.La protesta è partita dopo che il ministro della salute Adam Niedzielski ha partecipato ad una riunione con il comitato organizzativo della manifestazione. I colloqui sono durati diversi minuti prima di finire in maniera inconcludente. Gli organizzatori erano arrabbiati per il fatto che il primo ministro Mateusz Morawiecki ha mancato la riunione. La sua partecipazione era un prerequisito per i negoziati richiesti dai manifestanti.

