"Varianti per reazione al vaccino": virologi e medici uniti contro Salvini

"No-vax? basta con la tifoseria, sembra Milan-Inter. I medici in Gran Bretagna sconsigliano i vaccini ai ragazzi sotto i 15 anni", ha aggiunto il leader della... 11.09.2021, Sputnik Italia

Intervenendo a La7 sul tema più caldo della politica italiana, ovvero la gestione della pandemia e lo status della vaccinazione contro il Covid, Matteo Salvini ha espresso una delle ragioni sostenute dai vari movimenti no-vax e dagli oppositori del green pass, ovvero che il vaccinato può contagiarsi e solo il tampone è l'unico strumento per fermare la diffusione del virus, aggiungendo però un dettaglio che ha provocato la condanna unanime di medici e virologi, ovvero che il vaccino provoca la nascita dei ceppi mutati del coronavirus.Inoltre, il leader del Carroccio ha chiesto di fermare l'etichettatura di "no-vax" ed ha ribadito la sua contrarietà all'obbligo vaccinale per i bambini.Uno dei primi a rispondergli è il noto virologo Roberto Burioni con un tweet.Il primario del Sacco di Milano Massimo Galli, le cui parole sono state riportate da Adnkronos, ha invitato il leader della Lega a "parlare di cose che sa e non di cose orecchiate in giro" contro "i vaccini che salvano le vite e oggi sono l'unico strumento che evita l'ospedale e il cimitero". Rispondendo nel dettaglio all'osservazione tecnica di Salvini ha affermato:Ha contestato duramente l'intervento di Salvini anche l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, ribaltando la tesi sostenuta dal leader leghista.Per Pregliasco, le parole di Salvini "arrivano da cattivi consiglieri e istillando dubbi. È legittimo che la politica decida come usare i vaccini, ma qui si deborda".

