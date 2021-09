https://it.sputniknews.com/20210911/tv-israeliana-rapito-dal-nonno-il-bambino-sopravvissuto-alla-sciagura-del-mottarone-12880641.html

Tv israeliana: rapito dal nonno il bambino sopravvissuto alla sciagura del Mottarone

Il piccolo Eitan, rimasto orfano a seguito dell'incidente sulla funivia del Mottarone, è al centro di una battaglia legale per l'affidamento. 11.09.2021, Sputnik Italia

L'emittente israeliana N12 ha segnalato che il bambino Eitan Biran di 5 anni, che ha perso la famiglia, i genitori e il fratellino di 2 anni il 23 maggio scorso sul Mottarone a seguito del crollo della funivia, è stato rapito dal nonno.Lo sfortunato bambino è al centro di una contesa familiare per l'affidamento: è conteso dalla zia paterna Aya, residente in Italia, e dalla zia materna Gal, che vive in Israele.Secondo la tv Kan, la zia paterna Aya Biran-Nirko ha presentato una denuncia alla polizia italiana affermando che "il bambino è stato rapito da suo nonno Shmuel Peleg".Eitan è l'unico superstite dell'incidente alla funivia del Mottarone, in cui persero la vita complessivamente 14 passeggeri.

