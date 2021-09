https://it.sputniknews.com/20210911/trump-apre-alla-sua-candidatura-per-le-presidenziali-usa-2024-12880012.html

Trump apre alla sua candidatura per le presidenziali Usa 2024

"Penso che sarete felici", ha dichiarato il tycoon. 11.09.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente americano Donald Trump ha chiarito di aver già deciso se parteciperà alle elezioni presidenziali del 2024 e ha promesso che i sostenitori saranno felici quando potrà annunciare la sua decisione. Nell'anniversario degli attacchi dell'11 settembre, Trump ha fatto visita a poliziotti e i vigili del fuoco a New York, dove gli è stato chiesto del suo futuro politico. Un frammento della registrazione video dello scambio di battute con gli agenti di polizia è stato pubblicato su Twitter dai giornalisti.Tra gli ex leader americani viventi, solo Trump e Jimmy Carter, 96 anni, non hanno preso parte alle cerimonie commemorative di Stato a New York, in Pennsylvania, o vicino a Washington, dove si erano concretizzati gli attacchi terroristici di 20 anni fa. Barack Obama e Bill Clinton hanno accompagnato il presidente Joe Biden alla cerimonia di New York e George W. Bush ha parlato in Pennsylvania con la vicepresidente Kamala Harris.

Superbianco Juden Palestine apartheid I piú felici di tutti saranno gli ebrei sionisti per i quali é un profeta che gli ricostruirá il Tempio. Non gli basta la religione pagana dell'unicitá del sacrificio della Shoah, come fu per la religione falsa dell'ebreo Sabbatai Zevi. 0

