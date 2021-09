https://it.sputniknews.com/20210911/sondaggi-politici-lega-fdi-e-pd-si-contendono-lo-scettro-di-primo-partito-12872011.html

Sondaggi politici: Lega, Fdi e Pd si contendono lo scettro di primo partito

11.09.2021

La Lega è al 20,5%, il Partito Democratico vale il 20% e Fratelli d’Italia il 18,8%. Secondo il sondaggio Ipsos, di Nando Pagnoncelli, per il Corriere della Sera, è questo il reale scenario dei partiti che lottano per lo scettro del primo posto.Ieri la media dei sondaggi italiani confermava invece il partito di Giorgia Meloni al primo posto, la Lega al secondo e Pd al terzo posto.Il sondaggio del Corriere, invece, presenta uno scenario che, a dire il vero, altri sondaggi non presentano più da mesi.Il 35% di persone è positivo rispetto al 28% di alcune settimane fa. Un ottimismo certificato anche dall’Istat che ad agosto ha visto l’indice di fiducia dei consumatori balzare a 132,4, fa notare il sondaggio.Aumentano anche quelli che vedono meglio le personali prospettive economiche, che passano dal 20% al 28%.Per quanto riguarda invece l’apprezzamento nei confronti di Mario Draghi, è scesa un pochetto al 66% di maggio, dopo aver raggiunto il 70% nei mesi estivi.A pesare sul calo è la persistente contrapposizione politica tra i partiti che compongono la maggioranza, secondo l’analisi di Pagnoncelli.

Irina Derefko Per il Corriere della Pera.....Il PD al 20%? E io sono Babbo Natale. 0

