https://it.sputniknews.com/20210911/rimini-accoltellate-5-persone-tra-cui-bambino-alla-golla-12880740.html

Rimini, accoltellate 5 persone, tra cui bambino alla gola

Rimini, accoltellate 5 persone, tra cui bambino alla gola

L'aggressore sarebbe stato fermato questa sera dalla polizia a Rimini. 11.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-11T22:41+0200

2021-09-11T22:41+0200

2021-09-11T22:55+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/821/68/8216823_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_29c0ef46d486fac32cb6dacc518ed8da.jpg

Un uomo, di origine somala, è accusato di aver accoltellato cinque persone, tra cui un bambino ferito alla gola. Lo riporta l'Ansa.In risposta l'uomo ha estratto il coltello colpendo i due addetti e poi è scappato. Nella fuga dalla polizia ha accoltellato altre tre persone, tra cui una donna e un bambino. Il fermo è stato disposto dal pm Davide Ercolani, che sta coordinando le indagini. Gli inquirenti stanno cercando di capire i contorni nei quali è maturata tutta la vicenda. Non escludono al momento che l'uomo fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.Non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre il somalo ad ambienti terroristici o estremistici. Lo si apprende da qualificate fonti investigative, citate dall'Ansa, secondo le quali l'uomo non ha precedenti specifici. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era ospitato in una struttura della Croce Rossauanto ricostruito, arrivato da alcuni anni in Europa e poi in Italia. Alcuni mesi fa aveva presentato domanda per lo status di rifugiato. Secondo le testimonianze avrebbe "una personalità violenta e aggressiva".

Irina Derefko Follia pura. Immigrazione incontrollata= possibilità maggiore che accadano questi tragici eventi. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia