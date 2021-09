https://it.sputniknews.com/20210911/referendum-sulla-cannabis-500-mila-firme-per-legalizzarla-12874711.html

Parte la raccolta delle firme per il referendum sulla cannabis. Tra le associazioni depositarie della richiesta c’è anche l’associazione Luca Coscioni con poi Meglio Legale e Forum Droghe. Tra i partiti sostenitori: +Europa e Radicali italiani.Per Riccardo Magi, presidente di +Europa, la legge attuale “è sbagliata”; crede che gli italiani siano più avanti del Parlamento.A testimoniarlo, secondo lui, il successo delle firme ottenute per l’eutanasia legale.E ovviamente non è solo una legalizzazione per consentire alle persone di drogarsi senza incorrere in sanzioni penali ed amministrative, ma anche una questione sanitaria."Quello della coltivazione, vendita e consumo di cannabis è una delle questioni sociali più importanti nel nostro Paese. Un tema che attraversa la giustizia, la salute pubblica, la sicurezza, la possibilità di impresa, la ricerca scientifica, le libertà individuali e, soprattutto, la lotta alle mafie. Sono 6 milioni i consumatori di cannabis in Italia, tra questi anche moltissimi pazienti spesso lasciati soli dallo Stato nell'impossibilità di ricevere la terapia, nonostante la regolare prescrizione. Questi italiani hanno oggi due sole scelte: finanziare il mercato criminale nelle piazze di spaccio o coltivare cannabis a casa rischiando fino a 6 anni di carcere. Un dibattito che non può più essere rimandato e deve essere affrontato con ogni strumento democratico", si legge in una nota del promotori.

