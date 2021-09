https://it.sputniknews.com/20210911/non-piu-possibile-immunita-di-gregge-con-80-di-vaccinati-green-pass-esteso-per-non-chiudere-12863733.html

"Non più possibile immunità di gregge con l'80% di vaccinati, green pass esteso per non chiudere"

A sostenerlo, in un'intervista con il Corriere della Sera, è Fabio Ciciliano, membro del Comitato Tecnico Scientifico. 11.09.2021, Sputnik Italia

Addio all'immunità di gregge, anche con l'80% di vaccinati. È quello che pensa il componente del Cts Fabio Ciciliano e, per questo secondo lui, è necessaria un'espansione del green pass per aumentare il numero dei vaccinati e allontanare lo spettro di nuovi lockdown.Allo stesso tempo, Ciciliano si è mostrato prudente sull'obbligo vaccinale, che rischia di esasperare le divisioni.Per il membro del Cts, l'immunità di gregge non è raggiungibile con l'80% dei vaccinati non solo per la comparsa di nuove varianti di coronavirus più contagiose, in particolare la temuta Delta (o indiana), ma è imputabile ad un comportamento meno responsabile di tutti i cittadini, in particolare per il minor uso della mascherina.

Irina Derefko Prima il 50%, poi il 70& adesso neanche con l'80%. La verità è che siete un grgge di buffoni che non sanno nulla, svenduti alle multinazionali farmaceutiche, che sperimentano le loro folli tesi sul popolo. Se non è violenza questa!! A violenza si deve rispondere con la violenza. Senza se nè ma. 3

Igor Yak E alla fine si da colpa al popolo irresponsabile che non usa mascherine. Talmente sono efficaci che per poco potrebbero rendere vaccino inutile. Siete ridicoli. Abbiamo passato già per tutto; mascherine, distanziamento, lockdown, vaccino... Ad appello mancano solo le cure terapeutiche che guarda caso state rifiutando con tuta vostra forza. 2

