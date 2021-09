https://it.sputniknews.com/20210911/mosca-in-possesso-di-prove-documentali-dellingerenza-usa-in-elezioni-politiche-russe-12879196.html

Mosca: in possesso di prove documentali dell'ingerenza Usa in elezioni politiche russe

Il ministero degli Esteri ha convocato ieri l'ambasciatore americano John Sullivan per i presunti sforzi di Washington di interferire nelle imminenti elezioni... 11.09.2021, Sputnik Italia

Mosca ha prove documentali riguardo gli sforzi degli Stati Uniti di interferire negli affari interni e nei processi elettorali della Russia e ha presentato questi materiali ai funzionari statunitensi, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Secondo la portavoce, gli Usa devono ancora commentare o reagire alle accuse presentate da Mosca.Ieri il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti Sullivan, informandolo che gli sforzi dell'America per interferire nelle imminenti elezioni russe erano "categoricamente inammissibili". La parte statunitense ha pubblicato il proprio resoconto dell'incontro con i diplomatici russi, affermando che Sullivan aveva incontrato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov per discutere l'approccio del presidente Joe Biden alla stabilizzazione delle relazioni bilaterali. Commentando le informazioni contrastanti dell'incontro tra Sullivan ed i diplomatici russi, la Zakharova ha suggerito che "il comunicato stampa rilasciato dall'Ambasciata degli Stati Uniti in seguito alla convocazione dell'ambasciatore Sullivan... è stata la prova più grande che hanno capito tutto perfettamente. Il fatto è che non hanno menzionato affatto il motivo per cui l'ambasciatore è stato convocato al ministero degli Esteri".La portavoce del dicastero diplomatico russo ha indicato in particolare gli indirizzi IP associati all'app Smart Voting, che l'authority russa per le telecomunicazioni Roskomnadzor ha sostenuto provenire principalmente dagli Stati Uniti. I russi si recheranno alle urne il 17-19 settembre per le elezioni legislative federali. Recenti sondaggi condotti da società sociologiche russe mostrano che il partito al governo Russia Unita è in testa contando su un consenso tra il 26 e il 30 percento, con il Partito comunista di opposizione, il Partito liberaldemocratico e Russia Giusta al secondo, terzo e quarto posto, con il 14,9-22 percento, 7-9,6 percento e 5-6,3 percento rispettivamente.

