Merkel: la Germania sostiene il gasdotto Nord Stream-2

La Germania sostiene Nord Stream-2, ma "servono garanzie" per la cancelliera. 11.09.2021, Sputnik Italia

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che la Germania sostiene Nord Stream-2, ma "sono necessarie garanzie" in conformità con le leggi europee e con il prolungamento dell'accordo di transito del gas con l'Ucraina dopo il 2024."Capisco le preoccupazioni dell'Ucraina, ne ho parlato con il presidente Zelensky. Per questo abbiamo nominato un rappresentante speciale per partecipare a queste discussioni. Non è la Germania che dovrebbe negoziare con la Russia, ma la Commissione Europea. Stiamo parlando non solo di imprese tedesche, ma anche... di imprese francesi, italiane ", ha osservato la cancelliera, sottolineando che nel merito si inserisce la partecipazione della Commissione Europea al processo di certificazione di Nord Stream 2 AG come operatore indipendente.Che cos'è il Nord Stream-2Il progetto Nord Stream-2 prevede la costruzione di un doppio gasdotto offshore di 745 miglia, per fornire fino a oltre 500 milioni di metri cubi di gas all'anno dalla Russia direttamente alla Germania.Gli Stati Uniti, l'Ucraina e diversi stati dell'Europa orientale hanno invitato l'UE ad abbandonare il progetto, esprimendo preoccupazione per l'eccessiva dipendenza dell'Europa da Mosca.Washington si è opposta alla costruzione del gasdotto e ha sanzionato diverse entità legate al Nord Stream-2. La Russia, a sua volta, ha insistito sul fatto che Nord Stream-2 è un progetto interamente commerciale, esortando i critici a smettere di politicizzarlo.

