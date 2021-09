https://it.sputniknews.com/20210911/medvedev-russia-e-stati-uniti-devono-cooperare-di-piu-nella-lotta-al-terrorismo-12872248.html

Medvedev: Russia e Stati Uniti devono cooperare di più nella lotta al terrorismo

ll vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha invitato gli Stati Uniti ad approfondire la cooperazione con la Federazione Russa nella... 11.09.2021, Sputnik Italia

"Non una singola nazione, non una singola alleanza è in grado di risolvere questo problema da sola. Solo insieme, mostrando la necessaria solidarietà, possiamo eliminare questo male", ha detto Medvedev al portale di notizie Gazeta.ru.La Russia, ha aggiunto, è disposta a collaborare con gli Usa in questo settore poiché "per il bene della popolazione, i governi dei diversi Paesi devono mettere da parte le loro differenze".L'11 settembre 2001, i terroristi del gruppo Al Qaeda* dirottarono quattro aerei passeggeri, facendone schiantare due contro il complesso di edifici del World Trade Center a New York e un altro al Pentagono.L'ultimo velivolo, che era destinato al Campidoglio, nella città di Washington, è precipitato a circa 200 chilometri dal suo obiettivo, presumibilmente dopo che i piloti hanno perso il controllo dopo uno scontro tra gli assalitori e alcuni passeggeri e membri dell'equipaggio dell'aereo.Circa 3.000 persone, provenienti da 90 paesi, hanno perso la vita negli attacchi.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

современный советский Capitalismo e Terrorismo sono le due facce della stessa Medaglia. Non creano benessere per i Popoli ma solo morte e disperazione. 0

