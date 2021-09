https://it.sputniknews.com/20210911/medico-smentisce-credenza-diffusa-su-come-prevenire-il-raffreddore-12880476.html

Medico smentisce credenza diffusa su come prevenire il raffreddore

Medico smentisce credenza diffusa su come prevenire il raffreddore

2021-09-11T23:37+0200

La dottoressa di un laboratorio clinico di diagnostica Anna Safonova ha sfatato il mito popolare secondo cui l'assunzione di sostanze biologicamente attive ci metta al riparo dal raffreddore in autunno.Secondo il medico, l'uso di vitamine C, D e zinco a scopo profilattico è inefficace. Inoltre, è importante rispettare il dosaggio degli integratori alimentari. La Safonova ha ricordato che l'equilibrio di proteine, grassi e carboidrati nella dieta influisce sul funzionamento del sistema immunitario: l'80% dell'immunità dipende dall'attività dell'intestino e quindi è importante prevenire disturbi nel suo lavoro. Il medico ha anche sottolineato che oltre a combattere la pandemia di coronavirus, bisogna evitare l'insorgenza di un'epidemia di influenza. Per questo, è meglio vaccinarsi a settembre o ottobre. La vaccinazione è particolarmente importante per gli anziani, i bambini e le donne in gravidanza: è in questi gruppi che si osservano più spesso le complicanze del virus influenzale.

